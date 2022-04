बाराबंकी में शराब माफिया की सम्पत्ति जब्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने करीब 87 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त किया है।

प्रदेश में न्याय और कानून व्यवस्था कड़ा रुख अपना रही है। इसी कड़ी में बाराबंकी जिला प्रशासन ने शराब माफिया और उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन ने जिले के शराब माफिया उत्तम जायसवाल और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई किया इसके साथ ही पुलिस ने करीब 87 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त किया है। बता दें कि तहसीलदार समेत तमाम अफसरों की मौजूदगी में माफिया उत्तम जायसवाल और उसके साथियों की संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई है।

All Assets confiscated of Liqour Mafia and Gangster Act