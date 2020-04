लखनऊ से उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइट्स 3 मई तक रद्द, यात्री ट्रेन भी कैंसिल, पूरा पैसा होगा वापस

लखनऊ. उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है। वहीं लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के कारण अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से मुम्बई, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, अादि अन्य स्थानों के लिए जाने वाली सभी फ्लाइट्स 3 मई तक रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही यात्री रेल भी 3 मई तक रद्द कर दी गई है। पहले 14 अप्रैल तक के लिए फ्लाइट्स व ट्रेनें रद्द की गई थी। लेकिन अब फ्लाइट्स व ट्रेनों की रद्दता की भी अवधि बढ़ाकर 3 मई कर दी गई है।

Indian Railways extends suspension of its passenger services till May 3: Indian Railways Officials pic.twitter.com/QAoZYHnIbv