बारिश और ओलावृष्टि के बाद शीतलहर के चलते प्रशासन ने फिर बढ़ा दी छुट्टियां, 10 जनवरी तक सभी स्कूल बंद, बच्चों के खिले चेहरे

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सहित में बारिश और ओलावृष्टि होने के बाद शीतलहर का चलना शुरू हो गया है। जिससे पारा गिरने के कारण ठंड और तेज हो गई है। शीतलहर और तेज ठंड के चलते उत्तर प्रदेश के कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की सभी स्कूलों में जिला प्रशासन द्वारा 10 जनवरी तक छुट्टियां कर दी गई है। साथ ही आंगनवाड़ी केन्द्रों की भी छुट्टियां कर दी गई हैं। जिससे आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और स्कूली बच्चों को ठंड से राहत मिल सके और वे ठंड के कारण बीमार हो। इसलिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के प्रशासन ने 10 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां कर बड़ा कदम उठाया है।

Lucknow: Holiday declared for all schools up to class 8th till January 10 in view of cold weather. — ANI UP (@ANINewsUP) January 8, 2020

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई रायबरेली, बागपत, अलीगढ़, और अन्य जिलों में भी बारिश होने के बाद शीतलहर के चलते प्राइमरी व जूनियर स्कूल के बच्चों की छुट्टियां 10 जनवरी तक घोषित कर दी है। इसके तेज ठंड के चलते कुछ जिलों में तो आंगनवाड़ी केन्द्रों को भी बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। उनको भी सर्दी से राहत मिल सकें।

Baghpat: All schools with classes up to standard 8 to be closed tomorrow, due to cold weather conditions — ANI UP (@ANINewsUP) January 8, 2020

बता दें कि अगर 10 जनवरी के बाद भी ठंड कम नहीं हुई तो आगे स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई जा सकती है। हालांकि अभी कोई प्रशासन द्वारा कोई जनकारी नहीं दी गई है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि शीतलहर के चलते ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। अगर सर्दी इस तरह पड़ती रही तो आगे भी बच्चों की छुट्टियां कर स्कूल बंद करने के आदेश दिए जा सकते हैं।

Aligarh: All schools with classes from nursery to standard 10 to be closed on 9th and 10th January, due to cold weather conditions. — ANI UP (@ANINewsUP) January 8, 2020

जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों की छुट्टियां घोषित होने से बच्चों की चेहरों पर खुशियों की झलक दिखाई दे रही है। जिससे घर में रहकर आराम से छुट्टियां मना रहे हैं।