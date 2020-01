रिमझिम बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन, तेज ठंड चलते आठवीं तक के सभी स्कूल बंद, शनिवार तक नहीं मिलेगी राहत

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार देर रात शुरू हुई बारिश गुरूवार को भी जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। इनमें पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले भी शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, इटावा, हमीरपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, गोरखपुर, महाराजगंज और इनके आस पास के क्षेत्रों में शनिवार तक बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है।

प्रदेश में लगातार हो रही रिमझिम बारिश से ठंड और बढ़ गई है। बारिश के साथ रुक-रुक कर चले हवा के झोंको के बढ़ी ठंड ने लोगों को सिहरा दिया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ठंड और बारिश से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। शुक्रवार को भी बारिश जारी रह सकती है। जिसके कारण लोग बढ़ती ठंड से बीमार हो सकते हैं।

Meteorological Centre, Lucknow: Rain/thundershowers are very likely to occur today during next 3 hours at isolated places over Muzaffarnagar, Bijnor, Meerut,Amroha,Bulandsahar,Gautam Buddh Nagar,Ghaziabad,Aligarh,Agra,Mathura,Gorakhpur, Maharajganj districts and adjoining areas.