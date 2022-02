School Reopen: 14 फरवरी से यूपी में खुलेंगे सभी स्कूल, कोरोना की संक्रमण कम होने पर सरकार का फैसला

यूपी में सोमवार यानि 14 फरवरी से सभी स्कूल खुल जाएंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि नर्सरी से लेकर लेकर यूनिवर्सिटी तक की कक्षाएं पहले की तरह शुरू हो जाएंगी। हालांकि स्कूल खुलने पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा।

Schools Reopen: कोरोना संक्रमण की धीमी पड़ती रफ्तार को देखते हुए अब यूपी में सोमवार यानि 14 फरवरी से सभी स्कूल खुल जाएंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि नर्सरी से लेकर लेकर यूनिवर्सिटी तक की कक्षाएं पहले की तरह शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें कि इससे पहले 7 फरवरी को प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए इससे पहले यह आदेश 15 जनवरी तक के लिए जारी किया गया था, बाद में रिव्यु करके एक-एक सप्ताह के लिए 6 फरवरी तक बढ़ाया गया था। वहीं 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश दिए गए थे पर नर्सरी से 8वीं तक के लिए इस दौरान भी मनाही रही। अब 14 फरवरी से वापस सभी क्लास के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है।

All schools will open from February 14 in UP