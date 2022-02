इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: कब्र खोदकर निकाली जाएगी अल्ताफ की लाश, एम्स में दोबारा होगा पोस्ट मार्टम, Police ने की थी हत्या!

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पुलिस थाने में हुई हत्या मामले पर हाई कोर्ट इलाहाबाद ने बड़ा फैसला सुनाया है। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पुलिस हिरासत में मारे गए अल्ताफ मियां के शव का दूसरा पोस्टमॉर्टम करने का आदेश दिया. जिसमें अब कब्र खोदकर अल्ताफ की लाश का पीएम एम्स में कराया जाएगा। जिसमें बड़े पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में वीडियो ग्राफी भी कराई जाएगी।

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पुलिस थाने में हुई हत्या मामले पर हाई कोर्ट इलाहाबाद ने बड़ा फैसला सुनाया है। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पुलिस हिरासत में मारे गए अल्ताफ मियां के शव का दूसरा पोस्टमॉर्टम करने का आदेश दिया. अल्ताफ के पिता चांद मियां की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा की पीठ ने एम्स द्वारा दूसरा पोस्टमॉर्टम का जारी कर दिया है। वहीं अब इस मामले में टीम को अलताफ़ की कब्र खोदकर लाश निकालना होगा। तभी उसे एम्स भेजा जाएगा जहां उसका पोस्ट मार्टम हो सकेगा।

File Photo of Altaf in side of toilet water tap in kasganj police station in uttar pradesh