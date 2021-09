हाईकोर्ट ने रचा इतिहास, सभी अदालतों में बहस व सुनवाई आदेश सब हिंदी में

Allahabad Highcourt Passes all Hearings in Hindi on Hindi Diwas- हिंदी दिवस (Hindi Diwas) के मौके इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने सभी अदालतों में बहस और सुनवाई हिंदी में किए जाने की घोषणा की है। मंगलवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस एमएन भंडारी सहित सभी खंडपीठों और एकल पीठों में मुकदमों की सुनवाई हिंदी में पूरी की गई।