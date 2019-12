अप्रैल तक बन जाएगा अयोध्या में भव्य राम मंदिर, अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान

लखनऊ. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा चार महीने (संभवतया अप्रैल) में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उनकी इस घोषणा से अयोध्या में मंदिर बनने का काम जल्द शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। अमित शाह का यह बयान सुप्रीम कोर्ट के नौ नवंबर के फैसले के खिलाफ 18 पुनर्विचार याचिकाएं खारिज करने के बाद आया है।

झारखंड के पाकुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अदालत ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है। अब हम उस पर अमल करेंगे। कहा कि चार महीने के अंदर अयोध्या में भगवाम राम का गगनचुंबी मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा।

नौ नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर को फैसला सुनाया था। फैसले में विवादित भूमि पर हिंदू पक्षकारों को दी गई और मुस्लिमों का दावा खारिज कर दिया गया था। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 18 पुनर्विचार याचिकाएं डाली गईं, जिन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

Union home minister & BJP President Amit Shah in Pakur, Jharkhand: Supreme Court has given its verdict. Now, within 4 months a sky-high temple of Lord Ram will be built in Ayodhya. pic.twitter.com/l9VhF2s7Cs