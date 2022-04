यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस तेज, अनूप गुप्ता का नाम सबसे आगे

यूपी में योगी सरकार 2.0 बनने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है। इसमें श्रीकांत शर्मा, कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक सहित बीजेपी एमएलसी अनूप गुप्ता का नाम चर्चा में चल रहा है।

यूपी में योगी सरकार 2.0 बनने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है। इसमें श्रीकांत शर्मा, कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक सहित बीजेपी एमएलसी अनूप गुप्ता का नाम चर्चा में चल रहा है। माना जा रहा है कि प्रदेश के महामंत्री अनूप गुप्ता के निर्विरोध एमएलसी बनने के बाद पार्टी ओबीसी चेहरे पर दांव लगा सकती है। ऐसे में अनूप गुप्ता का नाम प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई में अध्यक्ष के साथ संगठन स्तर पर भी बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अलग-अलग पदों के लिए नामों के पैनल तैयार किए जा रहे हैं।

