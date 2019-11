अयोध्या जमीन विवाद पर सबसे पहले मुलायम सिंह की इस बहू ने दिया बड़ा बयान, ट्वीट कर दी कही ये बात, सपा में हड़कंप

लखनऊ. अयोध्या जमीन विवाद (Ayodhya Land Dispute) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आ गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों का बयान आना शुरू हो गया है। इसी क्रम में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने ट्वीट कर बड़ा बयान दिया है। अपर्णा यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि #AcceptAyodhyaVerdict #RamMandirVerdict I respect the decision of the honourable SC,राम आस्था का विषय हैं और राम शांति का प्रतीक भी। कृपया बृहत् मन से सामाजिक सौहारदपूर्ण भूमिका निभाए। कोर्ट के फ़ैसले से आह्लादित हूँ। सम्मान करती हूँ हर भारतीय का इस देश की अखंडता बनाए रखें ।

इसी कड़ी में फैसला आने से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने टि्वट कर कहा, ''अयोध्या प्रकरण अर्थात रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मालिकाना हक विवाद के सम्बंध में फैसले पर इंतजार की घड़ी समाप्त हुई जिस पर आज मानीनय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय सुनाया जाने वाला है. सभी लोगों से पुनः अपील है कि वे कोर्ट का फैसला स्वीकार करें व इसका सम्मान करें तथा शान्ति बनाए रखें।