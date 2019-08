मुलायम की इस बहू ने बॉलीवुड के इस बड़े सिंगर को लेकर कही दी ऐसी बात, चारों तरफ हो रही तारीफ

लखनऊ. लता मंगेशकर का गाना गाकर रातों-रात सुर्खियों में आई रानू मंडल को अब गायक संगीतकार हिमेश रेशमिया ने अपनी अगली फिल्म में गाने का प्रस्ताव दिया है। हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से रानू मंडल का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपनी फिल्म 'हैप्पी हार्डी एंड हीर' के लिए गाना 'तेरी मेरी कहानी...' रिकॉर्ड करती दिखाई दे रही हैं। हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) के इस कदम की चारों तरफ तारीफ हो रही है। इसी क्रम में सामाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के मुखिया मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव (Aparna Bisht Yadav) ने हिमेश रेशमिया के इस कदम की सराहना की है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि हिमेश रेशमिया द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना करती हूं। If that’s the voice of The lady hats off #HimeshReshammiya for bringing her to Bollywood.

बता दें कि पश्चिम बंगाल की महिला रानू मंडल (Ranu Mondal) का एक वीडियो फेसबुक के पेज बारपेटा टाउन द प्लेस ऑफ पीस से शेयर हुआ था। इस वीडियो में वह लता मंगेश्कर की आवाज में उन्हीं का गाना प्यार का नगमा है गाती नजर आ रही थीं। लोग उनकी आवाज की तुलना लता मंगेशकर से करने लगे और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद रानू का मेकओवर भी किया गया, लेकिन अब उनकी किस्मत ऐसी पलटी है जिसका अंदाजा उन्हें भी नहीं होगा। बॉलीवुड के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया ने रानू की बॉलीवुड में एंट्री करवा दी है। हिमेश ने रानू से अपनी ही फिल्म ‘हैप्पी हार्डी एंड हीर' के लिए गाना रिकॉर्ड करवाया है।