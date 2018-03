राज्यसभा चुनाव को लेकर आया अपर्णा यादव का TWEET, अब तस्वीर हो गई साफ

लखनऊ. राज्यसभा चुनाव को लेकर पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ट्वीट किया है। अपर्णा ने उन खबरों को गलत बताया है, जिनमें उनके या उनके पति प्रतीक के राज्यसभा जाने की बात कही गई थी। अपर्णा ने रविवार को ट्वीटर पर जया बच्चन को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाए जाने की बधाई देते हुए लिखा कि उनके पति की नजर कभी राज्यसभा सीट पर नहीं थी और न ही वह स्वयं उतनी अनुभवी हैं। उन्होंने मीडिया से ऐसी खबरों के साथ अपनी सास का नाम इस्तेमाल न करने का भी आग्रह किया।

I'd like to congratulate Mrs.Jaya Bacchanji for Rajya https://t.co/j1GQb7r5Jx husband nvr eyed R.S or entering politics&Iam still not the age so I condemn news agencies reporting the same.v inherit hardwork&struggle to rise&fight for ppl.wud request not to use mother-inlaw's name

— Aparna Bisht Yadav (@aparnabisht7) March 11, 2018

बता दें कि सपा की ओर से इस बार जया बच्चन का नाम तय किया है। इसको लेकर खबरें चल रहीं थीं कि मुलायम सिंह की पत्नी अपने बेटे प्रतीक यादव या बहू अपर्णा यादव को इस सीट से राज्यसभा भेजना चाहती हैं, जिसे लेकर पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ था। यह भी खबरें चलीं कि रामगोपाल यादव यह सीट किसी पिछड़े नेता को देने के पक्ष में थे। पर, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जया बच्चन का नाम तय किया।

अखिलेश ने भी किया था ट्वीट

रविवार सुबह अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। अखिलेश ने मतदाताओं से अपील करते हुए लिखा कि सबको साथ लेकर निकलें और दिखा दें कि हमारी एकजुटता में कितनी ताकत है। इसके नतीजे देश-प्रदेश के भविष्य के लिए क्रांतिकारी और निर्णायक साबित होंगे।आज का दिन इतिहास बदलने का भी है और नया इतिहास बनाने का भी. सबको साथ लेकर निकलें और दिखा दें कि हमारी एकजुटता में कितनी ताक़त है. इसके नतीज़े देश-प्रदेश के भविष्य के लिए क्रांतिकारी और निर्णायक साबित होंगे. pic.twitter.com/utFTOmYMUX

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) March 11, 2018

बता दें कि उपचुनावों में बसपा ने अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे हैं। ऐसे में सीधी टक्कर सपा और बीजेपी के बीच है। बसपा सुप्रीमो ने अपने कार्यकर्ताओं से बीजेपी के खिलाफ मतदान की अपील करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से सपा का समर्थन किया है।इन दोनों सीटों के परिणाम 14 मार्च को आने हैं। गोरखपुर की सीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फूलपुर की सीट उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई थी।