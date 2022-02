यूपी पुलिस में कर्मशाला कर्मचारी के 120 पदों पर आवेदन शुरू, चयनित उम्मीदवारों को मिलता है 69,100 रुपये महीना वेतन

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में नौकरी करने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। यूपी पुलिस में वर्कशॉप स्टाफ भर्ती 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पुलिस विभाग के रेडियो संवर्ग में वर्कशॉप स्टाफ के पदों पर 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में नौकरी करने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। यूपी पुलिस में वर्कशॉप स्टाफ भर्ती 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पुलिस विभाग के रेडियो संवर्ग में वर्कशॉप स्टाफ के पदों पर 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं लेकिन अभ्यर्थी का आईटीआई से डिप्लोमा कर रखाना जरूरी है। दरअसल, यूपीपीआरपीबी ने कार्यशाला कर्मचारी के 120 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा, फिजिकल एंडयोरेंस टेस्ट में उनके प्रदर्शन और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा।

Application started for post of Workshop Staff in UP Police