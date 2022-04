Gorakhnath Temple Attack: एटीएस निशाने पर कैसे आया था मूतर्जा, क्या है खाड़ी देशों से कनेक्शन

Gorakhpur Temple Attack: उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी (Murtaza Abbasi) हमले से पहले ही एटीएस के रडार पर था। खाड़ी देशों में मनी ट्रांसफर करने पर इंटेलीजेंस की नजर मूर्तजा पर थी। एटीएस की टीम ने मुम्बई में मूर्तजा के कनेक्शन खंगाले।

उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी (Murtaza Abbasi) पिछले 21 महीनों से यूपी एटीएस के निशाने पर था। बता दें कि मूर्तजा ने गोरखपुर मंदिर में सुरक्षा में लगे दो पीएसी के जवानों पर धार हथियार से हमला किया था। सोमवार को कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दरअसल, मुर्तजा ने खाड़ी देशों में कुछ रकम ट्रांसफर की थी, तभी से वह इंटेलिजेंस के निशाने पर आ गया था। मुर्तजा का आधार कार्ड नवी मुंबई के जिस फ्लैट के पते से बना था, वह फ्लैट बिक चुका है। यूपी एटीएस की एक टीम जब उस पते पर नवी मुम्बई पहुंची तो इसका पता चला। अधिकारियों के मुताबिक मुर्तजा के आधार कार्ड पर उसका पता मिलेनियम टावर, सानपाड़ा, नवी मुंबई दर्ज हैं। टीम को जानकारी मिली कि अब्बासी परिवार ने फ्लैट 2013 में ही बेच दिया था।

ATS Team was have an eye on Murtaza Abbasi last 21 months