ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने सीएम योगी को मांगा उधार, कोरोना मैनेजमेंट पर की जमकर तारीफ

लखनऊ. कोरोना महामारी से निपटने के योगी मॉडल की देश में ही विदेशों में भी चर्चा हो रही है। ऑस्ट्रेलियाई सांसद क्रेग केली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने कुछ दिनों के लिए योगी को उधार ही मांग लिया है। यूपी में आइवरमेक्टिन के उपयोग को लेकर योगी की तारीफ करते हुए क्रेग केली ने ट्वीट में लिखा, 'भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश... क्या कोई तरीका है जिससे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को हम यहां उधार ले आएं ताकि हमारे यहां आइवरमेक्टिन की समस्या को खत्म किया जा सके।' सोशल मीडिया पर क्रेग का यह ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है। अब तक इस ट्वीट को साढ़े तीन हजार से अधिक लोग रिट्वीट कर चुके हैं।

सीएम ऑफिस ने ऑस्ट्रेलियाई सांसद क्रेग केली के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि हम आपकी बेहतर मेजबानी के साथ ही हम आपके साथ कोविड प्रबंधन के उन अनुभवों को बांटने को आतुर हैं जो कि कोरोना संक्रमण काल में हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में मिला। इसी कारण हम लोग वैश्विक महामारी में दवा की कमी को दूर कर सके। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हमें कोरोना महामारी से लड़ने में मदद मिली। आइए हम सभी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ इस वैश्विक लड़ाई में सहयोग करें।

The Indian state of Uttar Pradesh 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 Any chance they could loan us their Chief Minister Yogi Adityanath to release the Ivermectin sort out the mess our hopelessly incompetent State Premiers have created  https://t.co/H6xUwUe8GU

ऑस्ट्रेलियाई सरकार यूपी से सबक ले : क्रेग केली

योगी सरकार के जवाब पर रिट्वीट करते हुए ऑस्ट्रेलियाई सांसद क्रेग केली ने लिखा है, 'यूपी ने कैसे आइवरमेक्टिन को लागू किया और कोविड को हराने में इतनी बड़ी सफलता हासिल की, यह जानना एक सम्मान की बात होगी। कोविड नियंत्रण में असफल ऑस्ट्रेलियाई सरकार यूपी से सबक ले। यहां अनिश्चितकाल के लिए बंद हैं और मैं सिडनी छोड़ने में असमर्थ हूं।'

It would be an honour to visit and learn more of how UP implemented Ivermectin & achieved such great success in crushing Covid.



However, because of the failures of our Australian governments to follow UP’s lead, we are locked up indefinitely & I’m unable to leave Sydney. https://t.co/FsGKyuFPpM