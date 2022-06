यूपी में अब पूरा होगा आशियाने का सपना, विकास परिषद लांच कर रही नई टाउनशिप

New Township in UP: उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद नई टाउनसिप लांच करने जा रहे हैं। अब हर किसी को सपनों का आशियाना मिलेगा।

लखनऊ Updated: June 20, 2022 05:07:40 pm

उत्तर प्रदेश के लखनऊ और धर्मनगरी अयोध्या में आवास विकास परिषद अपनी नई टाउनशिप लांच करने वाला है। इस संबंध में परिषद ने तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। राजधानी लखनऊ में सवा सौ एकड़ की टाउनशिप लांच होने से आम लोगों की छत का सपना पूरा हो सकेगा। मालूम हो कि यहां हर वर्ग के लिए आशियाना होगा। अधिकारियों के अनुसार अगस्त 2022 तक इस योजना के लांच की जा सकती है।

Awas Viaks Parishad Launch New Township in Lucknow Ayodhya

