बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला, कोर्ट में पेश नहीं हुए आडवाणी समेत 32 आरोपी, कोर्ट ने दिया आदेश- हर हाल में 4 जून को हों हाजिर

लखनऊ. अयोध्‍या में हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में गुरुवार को लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में गवाहों के पेश होने के लिए और समय मांगा, जिसकी मंजूरी देते हुए विशेष अदालत ने अब सुनवाई के लिये 4 जून की नयी तारीख तय की है। दरअसल बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अब भाजपा नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती सहित 32 आरोपियों के बयान दर्ज होने हैं। आपको बता दें कि इस मामले में 8 मई, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर हर हाल में 31 अगस्त, 2020 तक सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है।



सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत 31 अगस्त तक मुकदमे की सुनवाई को पूरा करके अपना फैसला सुनाए। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई अदालत को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करनी चाहिए। सबूत दर्ज करने के लिए वीडियो कन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी है और उसका प्रयोग किया जाए।



आरोपियों को किया था तलब

विशेष न्यायाधीश एस.के. यादव ने गुरुवार को भाजपा के दिग्‍गज नेता नेता लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह और मुरली मनोहर जोशी समेत 32 आरोपियों को गवाही के लिए तलब किया गया था। जिसपर सुनवाई के दौरान कोर्ट में आरोपियों के वकील ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से सभी लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है, इसलिए हमें और समय दिया जाए। जिसके बाद इस मामले पर अब सुनवाई के लिये 4 जून की नई तारीख देते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बयान दर्ज कराने के लिये हाजिर होने के निर्देश दिये हैं।

4 जून को हर हाल में पेश होने का आदेश

सीबीआई के वकील ललित सिंह और आर.के. यादव के मुताबिक आडवाणी, जोशी और उमा भारती को अगले आदेश तक अदालत में हाजिर होने से छूट मिली थी। लेकिन दूसरे आरोपियों ने भी गुरुवार को हाजिरी माफी की गुजारिश की। लेकिन कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील को निर्देश दिया है कि 4 जून को हर हाल में आरोपियों को अदालत में हाजिर किया जाए।

ये है पूरा मामला

छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को उन्मादी भीड़ ने ढहा दिया था। मामले की रिपोर्ट 6 दिसंबर 1992 को थाना राम जन्मभूमि में दर्ज कराई गई थी। इस मामले की सीबीआई ने जांच की। सीबीआई ने 49 आरोपितों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इनमें से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इस सम लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, विनय कटियार, राम विलास वेदांती, चंपत राम बंसल और महंत नृत्य गोपाल दास समेत 32 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। कोर्ट के मुताबिक आरोपितों के बयान के लिए एक हजार से ज्यादा सवाल सीबीआई की तरफ से तैयार किए गए हैं।

Lucknow: A Special court to record statements of 32 accused including BJP leaders Lal Krishna Advani, Murli Manohar Joshi and Uma Bharti in Babri Masjid demolition case. The trail to commence on June 4.