आजादी का अमृत महोत्सवः प्रदेश के 1918 मंडलों में निकली तिरंगा यात्रा, भारत माता के जयकारों से गूंजा यूपी

Azadi ka Amrit Mahotsav: उत्तर प्रदेश में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर घर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई।

देशभर में आजादी के 75 साल पूरे होने पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। सरकार के निर्देशों के अनुसार भाजपा समेत मंगलवार और बुधवार को अन्य राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने अंदाज में तिरंगा यात्रा निकाली। इसी के तहत प्रदेश के हर घर में तिरंगा भी लगाया जा रहा है। बता दें कि कानपुर, लखनऊ समेत यूपी के सभी जिलों में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि ये यात्रा दो दिवसीय थी। बुधवार को समाप्त की गई। वहीं 11 अगस्त को प्रदेशभर के महापुरुषों की मूर्तियों में माल्यापर्ण किया जाएगा।

Azadi ka Amrit Mahotsav: Tiranga Yatra out in 1918 divisions of the UP