नए सत्र से बदल जाएगा बीएड-एमएड की पढ़ाई का तरीका, छात्रों को मिलेगा शानदार स्टडी मैटेरियल

B.Ed and M.Ed Education Method will be Changed - नए सत्र से बीएड-एमएड की पढ़ाई का तरीका बदल जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) ने पठन पाठन में बदलाव करते हुए ऑफलाइन कक्षा के साथ-साथ कॉलेजों से ऑनलाइन कक्षाओं के भी प्राथमिकता देने को कहा है।