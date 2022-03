Bank Holidays: जल्द निपटा लीजिए होली की खरीदारी और ज़रूरी काम, मार्च में 13 दिन बंद हैं बैंक, देखिये लिस्ट

मार्च महीने की बैंकों की छुट्टियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके आधार पर अपने बैंक से जुड़े काम-काज निपटाएं ताकि कोई समस्या न हो और किसी भी काम में रुकावट न आए। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम करना हो तो छुट्टियां जरूर चेक कर लीजिएगा। आइये आपको बताते हैं कि किस दिन कहाँ छुट्टी है -

Bank Holidays in March 2022: अगर आपको इस महीने बैंक से जुड़ा कोई भी काम हो या फिर होली की बड़ी खरीदारी करनी है तो जल्द निपटा लीजिए। क्योंकि 31 दिन के इस महीने में 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार इस महीने यानि मार्च में कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। ये छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दिन रहेंगी। हालांकि यहां यह ध्यान रहे कि देश भर के सभी बैंक अगले महीने में 13 दिन नहीं बंद रहेंगे क्योंकि केंद्रीय बैंक RBI द्वारा जो छुट्टियां तय की जाती हैं। उनमें से कुछ छुट्टियाँ क्षेत्रीय हैं। इसका मतलब हुआ कि कुछ दिन महज कुछ राज्यों में ही बैंक बंद रहेंगे लेकिन अन्य राज्यों में सभी बैकिंग कार्य आम दिनों की तरह ही होते रहेंगे।

Bank will remain closed for 13 days in March