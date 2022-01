Bank: लेना चाहते हैं कार या होम लोन तो जल्द करें अप्लाई, देश के इन दो बड़ें बैंकों ने प्रोसेसिंग चार्ज को पूरी तरह किया खत्म

Bank: नये साल में जहां सरकार अपनी योजनाओं से लोगों को खुशियां दे रही है वहीं बैंक की तरफ से भी एक अच्छी खबर आयी है। देश के दो बड़े बैंकों ने लोन पर लगने वाले प्रोसेसिंग चार्ज को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। प्रोसेसिंग चार्ज के खत्म होने से लोन लेने वाले ग्राहकों को करीब 8 से 10 हजार रुपये तक का फायदा होगा।

Bank: नये साल में जहां सरकार अपनी योजनाओं से लोगों को खुशियां दे रही है वहीं बैंक की तरफ से भी एक अच्छी खबर आयी है। देश के दो बड़े बैंकों ने लोन पर लगने वाले प्रोसेसिंग चार्ज को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। प्रोसेसिंग चार्ज के खत्म होने से लोन लेने वाले ग्राहकों को करीब 8 से 10 हजार रुपये तक का फायदा होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक बैंक के इस कदम का अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।

Bank will not charge processing fees on all loans