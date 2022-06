ये Bank बढ़ाने जा रहे हैं लोन की किश्त, इनसे फ़ाइनेंस कराया तो तैयार हो जाओ, लिस्ट जारी होने जा रही..

दुनियाभर में महंगाई के बढ़ते प्रभाव का असर भारत पर कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर जनता के ऊपर दबाव बढ़ेगा। खासतौर पर लोन लेने वालों की ईएमआई बढ़ जाएगी।

Updated: June 08, 2022 11:13:47 am

सूत्रो के अनुसार रिज़र्व बैंक अपनी बैठक में रेपो रेट को बढ़ाने का ऐलान कर सकता है उसमें 4.40% से बढ़ाकर 4.90% होने की संभावना है। जिससे आपका लोन महंगा हो सकता है। जिनका पहले से चल रहा है उनका ईएमआई बढ़ सकता है। ब्याज दरों पर फैसले के लिए 6 जून से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी। जिसमें फैसले हुए हैं। वो फैसले क्या हैं इसकी जानकारी अभी तक RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के पास ही है। जल्द ही वो इसे सार्वजनिक करने वाले हैं।

Loan EMI will Increased Symbolic Photo of RBI Repo Rate to Show Money