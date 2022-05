दूल्हन लेने विदा हुई बरात पहुंची थाने, दूल्हे की फरमाइश जानकर पुलिस के उड़ गए होश

Amroha News: अमरोहा में घर से बारात बहू लाने के लिए विदा हुई। लेकिन दूल्हा बारात लेकर थाने पहुंच गया। पुलिस वालों के सामने ऐसी जिद करने लगा कि पुलिस भी परेशान हो गई।

Updated: May 15, 2022 10:36:16 pm

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक अजीब घटना सामने आई। जहां दूल्हा घर से तो दूल्हन लेने के लिए विदा हुआ लेकिन थाने पहुंच गया। दरअसल, एक दूल्हे ने अपने चचेरे भाई के लॉकअप से रिहा होने तक अपनी शादी को रोके रखी। दूल्हा नन्हे सिंह दुल्हन को लेने घर से निकला। लेकिन बारात को दूल्हे ने दीदौली पुलिस स्टेशन पर रोक दी। यह देख कुछ लोग हैरान रह गए। जब पुलिस स्टेशन के बाहर बारात खड़ी देख पुलिस अधिकारियों ने दूल्हे से पूछा तो उसने कहा, जब तक उसके चचेरे भाई अंकित को रिहा नहीं किया जाता, वह बारात लेकर आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे में दूल्हे की जिद से पुलिस भी परेशान हो गई। पुलिस के कंधो पर एक कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी तो दूसरी तरफ दूल्हे की जिद सामने आ गई।



दुल्हन के पिता ने ही की थी शिकायत

बातचीत के दौरान डिदौली थाना प्रभारी (एसएचओ) सुनील मलिक ने बताया कि दुल्हन के पिता ने अंकित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने हाथापाई में घायलों को अस्पताल भेजा, जबकि अंकित को हिरासत में लिया गया।

Barat Reached Thane instead of Bride’s House in Amroha