पहली कक्षा से बच्चे पढ़ेंगे संस्कृत, कक्षा 8 में पढ़ाई जाएगी गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान की कहानी

Basic Shiksha Education syllabus change sanskrit to be taught from 1st- बेसिक शिक्षा विभाग ने 2021-22 के पाठ्यक्रम में बदलाव किया हैं। छात्रों को सत्तारूढ़ दल के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सरोकार के एजेंडे से जुड़े मुद्दों को पढ़ाया जाएगा। कक्षा एक से ही छात्रों को संस्कृत पढ़ाई जाएगी।