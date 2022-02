इस क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल और डीजल भरवाने पर फ्लाइट टिकट में मिलेगी रियायत, जानें कार्ड के फीचर्स

अगर आप अक्सर हवाई यात्रा करते हैं, तो भी यह आपके लिए काम की खबर है। हम आपको एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बता रहे हैं, जिससे अगर आप फ्यूल भरवाएंगे तो आपको चार गुना ज्यादा रिवॉर्ड प्वाइंट मिलेंगे। इस रिवॉर्ड प्वाइंट में आप फ्री में हवाई जहाज के टिकट ले सकते हैं।

आपके पास कार या कोई अन्य मोटर वाहन है जिसमें क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल फ्यूल भरवाते हैं, तो यह आपके लिए काम की खबर है। अगर आप अक्सर हवाई यात्रा करते हैं, तो भी यह आपके लिए काम की खबर है। हम आपको एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बता रहे हैं, जिससे अगर आप फ्यूल भरवाएंगे तो आपको चार गुना ज्यादा रिवॉर्ड प्वाइंट मिलेंगे। इस रिवॉर्ड प्वाइंट में आप फ्री में हवाई जहाज के टिकट ले सकते हैं। भारत की अग्रणी एयरलाइन इंडिगो ने इसके लिए इंडियन ऑयल से हाथ मिलाया था। इसके अनुसार 6ई रिवॉर्ड्स का-चिंग क्रेडिट कार्डधारकों को अब इंडियन ऑयल के पंप पर फ्यूल भरवाने पर अतिरिक्त रिवॉर्ड प्वाइंट मिलेंगे।

Benefits of Ka Ching Credit Card You Will get Flight Tickets Free