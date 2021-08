आज से शुरू हो रहा है भादों मास, जानें भाद्रपद मास की प्रतिपदा तिथि और नक्षत्र, इस महीने नहीं करना चाहिए ये काम

Bhadrapad Bhado Mass Date Importance Know What to do and What not- भाद्रपद को धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान भगवान विष्णु, भगवान गणेश और शिव जी की पूजा की जाती है। भाद्रपद मास ही भगवान श्रीकृष्ण का जन्मदिन यानी जन्माष्टमी मनाई जाती है।