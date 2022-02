मनोज तिवारी से लेकर इन भोजपुरी सितारों ने की राजनीति में एंट्री, कर रहे हैं चुनाव प्रचार

UP Assembly Election 2022 - भोजपुरी सिनेमा अब क्षेत्रीय सिनेमा नहीं रहा है, बल्कि ये अब ग्लोेबल हो चुका है। भोजपुरी सितारों को दुनियाभर में खासी पहचान मिल रही है। लेकिन उनकी लोकप्रियता का एक असर यह भी है कि भोजपुरी सितारें अब अभिनेता से आगे नेता बनने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। बॉलिवुड की तरह ही भोजपुरी सिनेमा से भी ऐसे कई सितारें हैं, जो राजनीति की दुनिया में कदम रख चुके हैं।

भोजपुरी सिनेमा में लोकप्रियता हासिल करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियों का सियासत की ओर तेजी से रुझान बढ़ रहा है। भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी से हुई यह शुरूआत रवि किशन, दिनेश यादव उर्फ निरुहुआ तक पहुंच गई। इसी कड़ी में हाल ही में भोजपुरी अभिनेत्री रानी चटर्जी का नाम जुड़ा है। रानी चटर्जी ने हाल ही में कांग्रेस का दामन थामा है। इससे पहले बॉलीवुड के तमाम सितारों का भारतीय राजनीति में काफी बोलबाला रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से राजनीति के प्रति बढ़ती रुचि भोजपुरी कलाकारों में देखने को मिली है। आइए इस खबर के जरिए जानते हैं भोजपुरी के किन सितारों को रूपहले पर्दे से ज्यादा सियासत भा रही है।

Bhojpuri Film Actos and Actress campaign for UP Election 2022