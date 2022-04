Bhojpuri Singer Shilpi Raj MMS Video लीक : शिल्पी राज में खोले अपने वायरल 'MMS' के राज

(Actress Shilpi Raj New Video MMS Viral) भोजपुरी सिंगर शिल्पी राज का 'MMS Viral हुआ। जो कई महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ हैं आज खुश शिल्पी राज ने अपने इस वीडियो के राज खोले।

लखनऊ Published: April 25, 2022 01:45:54 pm

(Singer And Actress Shilpi Raj New Video MMS Viral ) सोशल मीडिया पर प्राइवेट वीडियो की लगातार भरमार होती जा रही हैं। पहले भोजपुरी एक्ट्रेस तृषाकर मधु का अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्राइवेट एम् एम् एस लीक होने के बाद अभी काफी परेशानियों का समाना करना पड़ा था अभिनेत्री को। अभी मामला शांत ही हुआ था कि एक बार फिर वायरल हुआ प्राइवेट MMS भोजपुरी सिंगर शिल्पी राज का प्राइवेट MMS लीक हो गया हैं। (Singer And Actress Shilpi Raj MMS Viral) जब इस वीडियो में शिल्पी राज आपत्तिजनक स्थिति में दिख रही थी ।

Bhojpuri Singer Shilpi Raj MMS Video लीक : शिल्पी राज में खोले अपने वायरल 'MMS' के राज



वायरल MMS पर बोली भोजपुरी सिंगर

(Singer And Actress Shilpi Raj Video MMS Viral ) आज शिल्पी राज ने अपने वायरल अश्लील वीडियो के बारे में खुलकर फोन पर बात की उन्होंने बतायाकि यह वीडियो को जिस किसी ने भी जरा सा भी ध्यान से देखा होगा। उसको खुद समझ में आ जायेगा। कि ये गन्दा वीडियो मेरा है कि नहीं। लोगो ने इस वीडियो को खूब देखा और मुझे बहुत बहुत बुरा बोला। लेकिन किसी ने भी वीडियो की उस लड़की की तकलीफ को नहीं देखा। जिसके साथ दो लडके मुँह ढक कर उसको मजबूर कर रहे हैकि वो ये काम करें। शिल्पी राज ने कहाकि एक लड़का गलत काम कर रहा हैं दूसरा उसका वीडियो बना रहा हैं और उसको धमकी भी दे रहा हैं। की उसने उसको स्पोर्ट नहीं किया तो उसको मार देगा। लोगो ने मेरे प्यारे प्रशंसको ने मुझे फोन करके बहुत खरी खोटी सुनाई। लेकिन किसी ने भी उसकी सच्चाई नहीं देखी। क्या मैं ही हूँ या कोई और मुझसे मिलती -जुलती लड़की हैं। जिसके साथ ये सब हो रहा हैं।



(shot scene copy) भोजपुरी सिंगर शिल्पी राज का वीडियो में क्या था शॉट सीन कॉपी एक्ट्रेस का प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसमे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अंतरंग स्थिति में नज़र आ रही हैं। साथ ही उनका ये वीडियो एक लड़का बना रहा हैं। यानी की कमरे में तीन लोग हैं। जिसमे एक उनका दोस्त हैं। जिसके साथ वो आपत्तिजनक स्थिति में हैं। (Singer Shilpi Raj MMS Viral) उसके आलावा दूसरा लड़का वीडियो बना रहा हैं। जो इस वीडियो में साथ नज़र आ रहा हैं। लड़को ने अपना चेहरा कपडे से ढका हुआ हैं और सिंगर के साथ अंतरंग संबंध बना रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा हैं।



शिल्पी राज ने की अपील (Singer And Actress Shilpi Raj Video MMS Viral )

भोजपुरी सिंगर शिल्पी राज का ये वीडियो कई साइड पर वायरल हो चुका हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो की भरमार हैं आये दिन किसी ना किसी के प्राइवेट वीडियो वायरल होते रहते हैं। आखिर ये किसकी गलती हैं जिसका खामियाजा बाद में वायरल वीडियो पीड़ित को भुगतना पड़ता हैं। अभिनेत्री ने अपने इस वीडियो को शेयर ना करने की अपील की। इस समय भोजपुरी सिंगर शिल्पी राज मेन्टल दिक़्क़तों से गुजर रही हैं। उन्होंने कहाकि मैं जिस मेन्टल परेशानी से गुजर रही हूँ। कोई और के साथ ना होने पाए। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना हैकि अब वीडियो को वायरल ना करे और सच का साथ दे।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें