भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म करेंगे अभिनेता विनोद यादव

Bhojpuri Star Khesari Lal ,Avinod Yadav Will Appear In Bollywood Web Series

लखनऊ Published: May 02, 2022 10:01:04 am

भोजपुरी इंडस्ट्री के हिट मशीन खेसारी लाल यादव इन दिनों अपनी लालबाबू पंडित निर्देशित यूनिक भोजपुरी फिल्म 'फरिश्ता' की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग उत्तरप्रदेश के लखनऊ शहर में चल रही है। इसी बीच फरिश्ता के सेट से एक तस्वीर सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। जिसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के राइजिंग स्टार विनोद यादव अपने परिवार के साथ खेसारी लाल यादव बैठे नजर रहे हैं।

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म करेंगे अभिनेता विनोद यादव

जिसमें विनोद यादव, पति साक्षी यादव, बेटा अन्नी और विनोद यादव के बॉडीगार्ड सहित उनकी पूरी टीम नजर आ रही है। इस तस्वीर से इस बात की ओर कयास लगाए जा रहे हैं कि अभिनेता विनोद यादव और खेसारी लाल यादव क्या एक साथ कोई फिल्म करने जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि विनोद और खेसारी की जोड़ी किस फ़िल्म में साथ नजर आती है।

गैरतलब है कि अभिनेता विनोद यादव दो फिल्में बनाकर तैयार है। जिसमें से एक अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर आनंद डी घटराज की 'बल और बलिदान' है, तो वही दूसरी निर्देशक इकबाल बक्श की 'कर्मपुत्र' है। दोनों ही फिल्मों की पटकथा बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। एक फिल्म जहां बल के साथ बलिदान की भावना दिखती है तो वही दूसरी कर्म के बल पर बना कर्मपुत्र की कहानी है। निर्देशक घटराज की बल और बलिदान को हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) से u/a का प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है। दोनों ही फिल्मों को जल्द ही पूरे भारत मे एक साथ रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि जल्द ही विनोद बॉलीवुड फिल्म और एक बॉलीवुड वेबसीरीज में नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही अभिनेता बैक तो बैक फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त चल रहा रहे हैं। जून माह से अभिनेता की आगामी चार फिल्मों का मुहूर्त और शूटिंग शुरू होने वाली है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें