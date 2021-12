नम-भूमि को बचाना बड़ी चुनौती, यूपी में Wetland से मिलेगा किसानों को रोजगार- डॉ काशिफ इमदाद

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नम भूमि क्षेत्र या वेटलैंड को लेकर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें इन क्षेत्रों के संरक्षण, पैदावार को बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया। डॉ काशिफ इमदाद ने पत्रिका डॉट कॉम से विशेष बातचीत के दौरान कहा कि हमें जल्दी ही ऐसे क्षेत्रों को बचाने के लिए कुछ जरूरी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अभी पूरी दुनिया में आस्ट्रेलिया, नमभूमि संरक्षण की मुहिम सबसे आगे है। हमें प्लानिंग करके प्रकृति को बचाना होगा।

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क लखनऊ. उत्तर प्रदेश में किसानों की सबसे बड़ी समस्या ऊसर और गैर उपजाऊ क्षेत्रो को लेकर है। जिसके समाधान को लेकर हर स्तर पर सरकार और अन्य संस्थान प्रयासरत हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में भी आयोजित किया गया। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में पी. पी. एन. (पी. जी.) कालेज कानपुर एवं नेशनल (पी. जी.) कालेज लखनऊ ने भाग लिया। इस एक दिवसीय कार्यशाला को प्रमुख तौर पर डबल्यूडबल्यूएफ़-इंडिया द्वारा आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य तौर पर डॉ काशिफ इमदाद ने इसी अध्यक्षता की। डॉ काशिफ इमदाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देशभर में वेट लैंड क्षेत्रों मे आगे है। फिर भी ऐसे क्षेत्रों में हमारे यहाँ के किसानों की पैदावार नहीं बढ़ रही है। ये एक बड़ी समस्या है और पैदावार बढ़ाने से भी बड़ी समस्या हमें प्रदेश के नम-भूमि क्षेत्रों को बचाए रखना है। साथ ही नए ऐसे क्षेत्रों को चुनकर उनका संरक्षण करना है।

Symbolic Photo of wetland are in India