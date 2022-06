योगी सरकार मे बिजली की समस्या से निपटने के लिए ऊर्जा मंत्री की बड़ी बैठक

ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लाइन लॉस को कम करने, राजस्व वसूली बढ़ाने, ट्रिपिंग समस्या, झूलते तारों को दुरुस्त करने, जले विद्युत ट्रांसफार्मर को समय से बदलने, ट्रांसफार्मर जलने की समस्या से निजात दिलाने, विद्युत मीटर की स्थापना, समय से बिल वितरण विषयों पर समीक्षा की गई।

मंत्री एके शर्मा ने कहा कि अधिकारियों को कार्य संस्कृति में परिवर्तन लाकर जनप्रतिनिधियों से समन्वय व सामंजस्य स्थापित कर कार्य करना होगा। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी कर नौकरी नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ग्राहक को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना बिजली विभाग की जिम्मेदारी है। इसके लिए जो भी कारण हैं उन्हें दूर कर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जर्जर तारों को बदला जाए। ट्रिपिंग की समस्या को गंभीरता से लिया जाए। यदि पेड़ की टहनी तारों को छू रही है, विद्युत ट्रांसफार्मर के नजदीक कोई होर्डिंग लगा है जिसके आंधी या तेज हवा में गिरने ट्रांसफॉर्मर पर गिरने की संभावना है, विद्युत ट्रांसफार्मर के पास कूड़ा एकत्रित कर जलाया जा रहा है तो इसे विभाग को भी देखना होगा।उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व वसूली में जिला पुलिस प्रशासन का सहयोग प्राप्त किया जाए।

Symbolic Photo of Urja Mantri on Meeting on Electricity