Birsa Munda Jayanti: धरती आबा जयंती पर सोनभद्र को मिली ₹548 करोड़ की सौगात, योगी ने शुरू की 432 विकास परियोजनाएं

Birsa Munda Jayanti CM Yogi : धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मनाए जा रहे ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सोनभद्र जिले को विकास की दृष्टि से एक ऐतिहासिक सौगात दी। सीएम योगी ने जिले में ₹548 करोड़ की 432 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए, ‘मिशन शक्ति’ के अंतर्गत तैनात महिला पुलिसकर्मियों को 25 स्कूटी प्रदान की और सोनभद्र के पर्यटन पर आधारित एक विशेष पुस्तिका का विमोचन भी किया। यह आयोजन न केवल जिले के जनजातीय समाज के गौरव को समर्पित रहा, बल्कि सोनभद्र को पूर्वांचल की सबसे महत्वपूर्ण विकास इकाइयों में परिवर्तित करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।