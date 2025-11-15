Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Birsa Munda Jayanti: धरती आबा जयंती पर सोनभद्र को मिली ₹548 करोड़ की सौगात, योगी ने शुरू की 432 विकास परियोजनाएं

Birsa Munda Jayanti Sonbhadra: धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर सोनभद्र को बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ₹548 करोड़ की 432 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया, लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए और मिशन शक्ति के तहत 25 स्कूटी हरी झंडी दिखाकर समर्पित कीं।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 15, 2025

धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सोनभद्र को मिला विकास का बड़ा पैकेज (फोटो सोर्स : Information Department )

धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सोनभद्र को मिला विकास का बड़ा पैकेज (फोटो सोर्स : Information Department )

Birsa Munda Jayanti CM Yogi : धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मनाए जा रहे ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सोनभद्र जिले को विकास की दृष्टि से एक ऐतिहासिक सौगात दी। सीएम योगी ने जिले में ₹548 करोड़ की 432 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए, ‘मिशन शक्ति’ के अंतर्गत तैनात महिला पुलिसकर्मियों को 25 स्कूटी प्रदान की और सोनभद्र के पर्यटन पर आधारित एक विशेष पुस्तिका का विमोचन भी किया। यह आयोजन न केवल जिले के जनजातीय समाज के गौरव को समर्पित रहा, बल्कि सोनभद्र को पूर्वांचल की सबसे महत्वपूर्ण विकास इकाइयों में परिवर्तित करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।

विकास के नए अध्याय की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि “भगवान बिरसा मुंडा ने देश की आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया, वह इतिहास में अमिट है। उनकी जयंती केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि विकास, समरसता और राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने का प्रेरणादायी अवसर है। सोनभद्र, जिसे ‘ऊर्जा की राजधानी’ के नाम से जाना जाता है, ने पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से विकास की दिशा में बढ़ते कदमों को महसूस किया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए सतत प्रयासरत है।

₹548 करोड़ की 432 परियोजना

मुख्यमंत्री ने इस दौरान जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, उनमें ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं चौड़ीकरण, पुल-पुलियों का निर्माण,पेयजल आपूर्ति विस्तार,प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विकास,स्मार्ट क्लासरूम, विद्यालयों के आधुनिकीकरण,सिंचाई परियोजनाएँ,पर्यटन स्थल विकास योजनाएं,जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से सोनभद्र के दूरस्थ और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे और सामाजिक-आर्थिक ढांचा मजबूत होगा।

लाभार्थियों को प्रमाण पत्र

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने उन्हें

  • पीएम आवास योजना
  • आयुष्मान भारत
  • मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला
  • वृद्धावस्था पेंशन
  • छात्रवृत्ति योजना
  • पीएम स्वनिधि
  • उज्ज्वला योजना
  • आदि के प्रमाणपत्र प्रदान किए।

सीएम योगी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि “सत्य और पारदर्शिता के साथ विकास तभी गति पकड़ता है, जब लाभ सीधे जनता तक पहुँचे।

मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला पुलिसकर्मियों को मिली 25 स्कूटी

प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने ‘मिशन शक्ति’ के अंतर्गत सोनभद्र की महिला पुलिसकर्मियों को 25 स्कूटी प्रदान कीं।

  • इन स्कूटी के माध्यम से
  • महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग
  • स्कूल-कॉलेजों में एंटी-ईव टीजिंग अभियान
  • महिला हेल्प डेस्क संचालन
  • त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली
  • और अधिक मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “महिला सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देना हमारी सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है।

सोनभद्र पर्यटन पर आधारित पुस्तिका का विमोचन

अपने प्राकृतिक सौंदर्य, घने वनों, झरनों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध सोनभद्र पर आधारित एक विशेष पर्यटन पुस्तिका का भी मुख्यमंत्री ने विमोचन किया। यह पुस्तिका जिले के रिहंद बांध,सोन घाटी,मुर्धवा झील,चुर्क क्षेत्र,विजयगढ़ किला,सोन झरना,अगोरी किला,वन्यजीव और प्राकृतिक विरासत जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को व्यापक रूप से प्रस्तुत करती है। इससे जिले में पर्यटन को बढ़ावा, स्थानीय रोजगार में वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।

जनजातीय समाज के योगदान को किया नमन

बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में मनाना केंद्र एवं राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें आदिवासी समाज को राष्ट्र के गौरव के केंद्र में रखा गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज ने देश के जंगलों, संस्कृति, परंपराओं और सम्मान की रक्षा के लिए सदियों तक संघर्ष किया। सोनभद्र जैसे वनांचल क्षेत्रों में हम इस गौरव को सहेजते हुए विकास का नया मॉडल स्थापित कर रहे हैं।

विकास के नए युग की आधारशिला

सोनभद्र में यह कार्यक्रम केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि विकास के नए युग की आधारशिला साबित होगा। बड़ी परियोजनाओं के साथ, महिला सुरक्षा, पर्यटन विस्तार और सामाजिक योजनाओं की डिलीवरी का यह संगम जिले को बहुआयामी विकास पथ पर ले जाने वाला है। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि आने वाले समय में सोनभद्र उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विकसित जिलों की श्रेणी में शामिल होगा।

ये भी पढ़ें

Rent Agreement: 10 साल तक के किरायानामा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में यूपी सरकार की बड़ी राहत
लखनऊ
यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, किरायेदारी को औपचारिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया कदम (फोटो सोर्स : Information Department )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 03:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Birsa Munda Jayanti: धरती आबा जयंती पर सोनभद्र को मिली ₹548 करोड़ की सौगात, योगी ने शुरू की 432 विकास परियोजनाएं

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Delhi Blast: सात दिन में 82 कॉल, डॉक्टर मॉड्यूल की एक्टिविटी से दिल्ली धमाका साजिश का नया एंगल

दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर मॉड्यूल की गहरी साजिश उजागर (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

बिहार चुनाव के नतीजे बने बसपा के लिए संजीवनी! प्रशांत किशोर के हार की क्या रही वजह?

bihar election results mayawati party bsp candidate won from ramgarh what reason for prashant kishore defeat
लखनऊ

Delhi Blast से पहले लखनऊ-अयोध्या पहुंची डॉ. शाहीन, एजेंसियां अब यात्रा के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटीं

जांच एजेंसियां संभावित मददगारों और पूरे रूट की कड़ी जांच में जुटीं (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

Delhi Blast Hawala Network: दिल्ली ब्लास्ट फंडिंग में हवाला नेटवर्क का खुलासा, मेवात एजेंट और 30 संदिग्धों की तलाश तेज हुई

हवाला नेटवर्क की कड़ी बढ़ी, डायरी में मिले 30 से अधिक नाम और नंबर (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

अखिलेश यादव पर मेहरबान ओसामा और आसिफ, 20 सीटों पर हुए फ्लॉप

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.