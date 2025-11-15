Birsa Munda Jayanti: धरती आबा जयंती पर सोनभद्र को मिली ₹548 करोड़ की सौगात, योगी ने शुरू की 432 विकास परियोजनाएं

धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सोनभद्र को मिला विकास का बड़ा पैकेज (फोटो सोर्स : Information Department )
Birsa Munda Jayanti CM Yogi : धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मनाए जा रहे ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सोनभद्र जिले को विकास की दृष्टि से एक ऐतिहासिक सौगात दी। सीएम योगी ने जिले में ₹548 करोड़ की 432 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए, ‘मिशन शक्ति’ के अंतर्गत तैनात महिला पुलिसकर्मियों को 25 स्कूटी प्रदान की और सोनभद्र के पर्यटन पर आधारित एक विशेष पुस्तिका का विमोचन भी किया। यह आयोजन न केवल जिले के जनजातीय समाज के गौरव को समर्पित रहा, बल्कि सोनभद्र को पूर्वांचल की सबसे महत्वपूर्ण विकास इकाइयों में परिवर्तित करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि “भगवान बिरसा मुंडा ने देश की आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया, वह इतिहास में अमिट है। उनकी जयंती केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि विकास, समरसता और राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने का प्रेरणादायी अवसर है। सोनभद्र, जिसे ‘ऊर्जा की राजधानी’ के नाम से जाना जाता है, ने पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से विकास की दिशा में बढ़ते कदमों को महसूस किया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए सतत प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, उनमें ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं चौड़ीकरण, पुल-पुलियों का निर्माण,पेयजल आपूर्ति विस्तार,प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विकास,स्मार्ट क्लासरूम, विद्यालयों के आधुनिकीकरण,सिंचाई परियोजनाएँ,पर्यटन स्थल विकास योजनाएं,जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से सोनभद्र के दूरस्थ और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे और सामाजिक-आर्थिक ढांचा मजबूत होगा।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने उन्हें
सीएम योगी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि “सत्य और पारदर्शिता के साथ विकास तभी गति पकड़ता है, जब लाभ सीधे जनता तक पहुँचे।
प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने ‘मिशन शक्ति’ के अंतर्गत सोनभद्र की महिला पुलिसकर्मियों को 25 स्कूटी प्रदान कीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “महिला सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देना हमारी सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है।
अपने प्राकृतिक सौंदर्य, घने वनों, झरनों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध सोनभद्र पर आधारित एक विशेष पर्यटन पुस्तिका का भी मुख्यमंत्री ने विमोचन किया। यह पुस्तिका जिले के रिहंद बांध,सोन घाटी,मुर्धवा झील,चुर्क क्षेत्र,विजयगढ़ किला,सोन झरना,अगोरी किला,वन्यजीव और प्राकृतिक विरासत जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को व्यापक रूप से प्रस्तुत करती है। इससे जिले में पर्यटन को बढ़ावा, स्थानीय रोजगार में वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।
बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में मनाना केंद्र एवं राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें आदिवासी समाज को राष्ट्र के गौरव के केंद्र में रखा गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज ने देश के जंगलों, संस्कृति, परंपराओं और सम्मान की रक्षा के लिए सदियों तक संघर्ष किया। सोनभद्र जैसे वनांचल क्षेत्रों में हम इस गौरव को सहेजते हुए विकास का नया मॉडल स्थापित कर रहे हैं।
सोनभद्र में यह कार्यक्रम केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि विकास के नए युग की आधारशिला साबित होगा। बड़ी परियोजनाओं के साथ, महिला सुरक्षा, पर्यटन विस्तार और सामाजिक योजनाओं की डिलीवरी का यह संगम जिले को बहुआयामी विकास पथ पर ले जाने वाला है। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि आने वाले समय में सोनभद्र उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विकसित जिलों की श्रेणी में शामिल होगा।
