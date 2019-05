चुनाव प्रचार थमने के बाद मायावती के इस बयान ने बढ़ाई उनकी मुसीबत, भाजपा ने उठाया यह कदम

लखनऊ. अंतिम चरण से पहले चुनाव प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती सोशल मीडिया के जरिए शब्दबाण चला रही हैं। शनिवार को भी उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसको लेकर भाजपा ने उनकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। भाजपा ने बसपा प्रमुख मायावती के टि्वट पर प्रचार को लेकर चीफ इलेक्शन ऑफिसर, लखनऊ से शिकायत की है। भाजपा का आरोप है कि मायावती चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई हैं, जो सीधे तौर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। वह इसके माध्यम से वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की कर रही हैं।

मायावती ने कहा था यह-

मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए शनिवार को सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उनके बाद उन्होंने पूर्वांचल को लेकर पीएम मोदी पर हमला किया। आपको बता दें कि पूर्वी यूपी की 13 सीटों पर ही रविवार को मतदान होने हैं।

Bharatiya Janata Party (BJP) writes to CEO Lucknow against BSP chief Mayawati for allegedly violating Model Code of Conduct. The BJP alleges that Mayawati posted tweets to influence voters after campaigning hours ended for the 7th phase of #LokSabhaEelctions2019. (File pic) pic.twitter.com/uzuTAkXudf