चुनाव प्रचार की लिस्ट से PM मोदी और अमित शाह ने अपना नाम वापस क्यूँ लिया? BSP में राजनीतिक हलचल तेज..

उत्तर प्रदेश में लोकसभा की दो सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में भाजपा और सपा आमने सामने हैं। वहीं बसपा ने सिर्फ अपने एक प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा है। जबकि कांग्रेस ने इन चुनावों से दूरी बनाई है। हर तरह से राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं भाजपा, बसपा ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। जिसमें बसपा चीफ मायावती ने खुद को इस चुनाव से दूर रखा है जबकि सतीश चन्द्र मिश्रा को भी आजमगढ़ में प्रचार करने से रोक दिया है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भाजपा ने भी जारी कर दी है। आजमगढ़ और रामपुर सीट पर प्रचार करने वाले नेताओं की लिस्ट में से पीएम मोदी और अमित शाह ने दूरी बनाई है। भाजपा की लिस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 40 नेता स्टार प्रचारक बनाए गए हैं।

उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट के उप चुनाव में पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री एवं अमेठी सांसद स्मृति ईरानी को भी इन चुनावों में प्रचार करने से रोक दिया गया है। इसके पीछे पार्टी की क्या रणनीति है इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। हालांकि राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है। अब देखना है कि भाजपा इस चुनाव को कितने अंतर से जीतेगी या हरेगी, क्यूंकी ये सीट आजमगढ़ सपा का गढ़ मानी जाती है। पहले इसी सीट पर मुलायम सिंह सांसद थे फिर अखिलेश यादव सांसद बनें। मोदी की लहर 2014 और 2019 में भी ये सीट भाजपा नहीं जीत पाई थी। अब मायावती का कितना अहम योगदान होगा इस सीट को भाजपा के पक्ष में ये तो वक़्त ही बताएगा। फिलहाल चर्चा में पीएम मोदी का प्रचार करने नहीं आना बना हुआ है।

