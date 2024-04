सपा की राह पर बीजेपी! इन सीटों पर बदले जा सकते हैं उम्मीदवार, हाईकमान कर रही मंथन

Lok Sabha Election 2024: बीजेपी अबतक 62 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। शेष 12 सीटों पर संशय बरकरार है। कयास लगाए जा रहें हैं कि पार्टी कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम में फेरबदल कर सकती है।

BJP can change candidates on these seats in lok sabha election 2024