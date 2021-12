भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व विधायक सपा में शामिल

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस समय समाजवादी पार्टी जॉइन करने के लिए नेताओं की लाइन लगी हुई है। इसमें ज़्यादातर बसपा के नेता उन्हें छोडकर सपा में जा रहे हैं। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक ने आज सपा जॉइन की। अखिलेश यादव ने उनका स्वागत करते हुए साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही।

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ. भाजपा के पूर्व विधायक और पार्टी की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य राम इकबाल सिंह सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) में शामिल हो गए। एक तेज तर्रार नेता के रूप में पहचाने जाने वाले सिंह 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा सहित प्रमुख मुद्दों पर पार्टी की नीतियों की आलोचना में मुखर रहे थे। उन्होंने सपा नेताओं पर आईटी के छापे की भी आलोचना की थी।

Akhilesh Yadav with Ram Iqbal Singh during Joining of SP