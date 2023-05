Culture and Tourism in UP: विलुप्त हो रही संस्कृतियों को संवारने के लिए 5 लाख का अनुदान देगी यूपी सरकार, जानिए किसे मिलेगा लाभ?

लखनऊPublished: May 27, 2023 06:02:05 pm Submitted by: Vishnu Bajpai

Culture and Tourism in UP: उत्तर प्रदेश में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी संस्कृति और लोक कलाओं को संवारने के लिए यूपी सरकार ने पहल की है। इन कलाओं और संस्कृति को संवारने में जुटे लोगों को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए यूपी की योगी सरकार ने पूरा खाका खींच लिया है। प्रत्येक जिले के डीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। आइए बताते हैं सरकार की इस योजना का लाभ आपको कैसे मिल सकता है।