बीजेपी विधायक ने मुस्लिम सब्जी वाले को मोहल्ले से भगाया

लखनऊ. लॉकडाउन के बीच यूपी के अलग-अलग हिस्सों से एक समुदाय के लोगों के साथ बदसलूकी लगातार आती हैं। कोरोना संक्रमण बीच कुछ लोग धर्म विशेष को जिम्मेदार मानते हुए दूरी बना रहे हैं। इस कड़ी में अब नया नाम जुड़ गया है महोबा जिले की चरखारी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक बृजभूषण शरण राजपूत का। विधायक ने लखनऊ स्थित अपने आवास से एक मुस्लिम सब्जी वाले को भगा दिया, जो हिन्दू नाम बताकर सब्जी बेच रहा था।

मामले में बीजेपी विधायक ने कहा कि मैंने उसे फटकार लगाई थी, क्योंकि वह झूठा था। उसका नाम रहमुद्दीन है, लेकिन वह राजकुमार बनकर सब्जी बेच रहा था। उसने ग्लब्स और मास्क भी नहीं पहना था। कहा कि बीते दिनों कानपुर में 16 और लखनऊ में एक सब्जी विक्रेता कोविड-19 पाया गया है। ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है।

भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत लखनऊ के गोमती नगर इलाके में अपने आवास पर थे। वहां एक सब्जी बेचने वाला आया जो बिना किसी पहचान पत्र के था। विधायक ने उसे भगा दिया। वह मुस्लिम था और हिन्दू नाम बताकर सब्जी बेच रहा था। विधायक ने उस सब्जी वाले को फिर कभी उस मोहल्ले में ना आने की धमकी दी। वह भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सरकार और पार्टी के लोगों को समुदाय विशेष से भेदभाव न करने की अपील कर चुके हैं।

Yes, it was my video. I reprimanded him because he was lying. He said his name was Rajkumar while his name is Rehmuddin. He wasn't wearing masks&gloves. We know,16 vegetable sellers in Kanpur&1 in Lucknow tested COVID-19 positive: BJP MLA, Brij Bhushan Sharan pic.twitter.com/3Vi12bP4ZW