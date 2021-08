भाजपा सोशल मीडिया वर्कशॉप का हुआ आयोजन, सीएम ने कहा- आज इससे खुद को आप अलग नहीं कर सकते

BJP Social Media Workshop in UP. 2022 चुनाव (UP Assembly Elections 2022) से पहले भाजपा अपनी सोशल मीडिया टीम व साधनों को दुरुस्त करने में जुट गई है।