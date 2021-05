आम सहमति से तय होंगे भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष, निर्दलीय सदस्यों को भी पाले में करने की तैयारी

BJP strategy for selecting Jila Panchayat Adhyaksh in UP. जिला पंचायत अध्यक्ष (Jila Panchayat Adhyaksh) पदों के लिए चुनाव को इसकी मजबूत कड़ी के रूप में देखा जा रहा है और इसलिए इसमें आम सहमति के बाद ही इनका चुनाव किया जाएगा।