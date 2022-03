BJP की जीत के बाद अब अपना दल और निषाद को चिंता, कैसे बनेंगे मंत्री

उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके गठबंधन को मिली जीत के बाद अब सरकार बनाने की तैयारी चल रही है।

उत्तर प्रदेश में सरकार गठन को लेकर भाजपा ने सहयोगी दलों से भी बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कवायद के तहत गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सहयोगी अपना दल ( एस ) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद से अलग-अलग मुलाकात कर सरकार में उनकी हिस्सेदारी को लेकर चर्चा की। इन दोनों मुलाकातों के दौरान उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे।

BJP President JP Nadda meeting with Anupriya Patel and others