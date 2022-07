BJP युवा मोर्चा मनाएगा 'कारगिल विजय दिवस' तेजस्वी सूर्या चलाएँगे 'श्रीनगर से कारगिल तक बाइक'

देश भर में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भाजपा युवा मोर्चा अब श्रीनगर से करगिल तक बाइक यात्रा निकालकर इस उत्सव को दोगुना करेगा। इसमें उत्तर प्रदेश का संगठन भी भाग लेने की तैयारी में जुट गया है।

उत्तर प्रदेश भाजयुमो के महामंत्री हर्षवर्धन सिंह कारगिल शहीद एवं मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज पाण्डेय के घर की माटी लेकर कारगिल गए हैं, जिसे कारगिल वार मेमोरीयल पर अर्पित किया जाएगा। भाजयुमो प्रदेश महामंत्री हर्ष वर्धन सिंह ने कहा कि, भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में 25 जुलाई, 2022 से शुरू होने वाले कारगिल विजय दिवस पर दो दिवसीय तिरंगा यात्रा शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह यात्रा श्रीनगर के लाल चौक से शुरू होकर कारगिल में समाप्त होगी।

BJYM UP will Participate in Bike rally on Kargil Utsav