कोरोनाकाल में 'सफेद' धन की 'काली' सच्चाई: Zamana Paise Ka with Abhishek Gupta Episode 3

लखनऊ. ब्लैक मनी (Black Money) का खेल आज से नहीं बल्कि वर्षों से खेला जा रहा है। कुल मिलाकर जिसपर लोग टैक्स (Tax evasion) नहीं भरते हैं, वो सब काला धन है। और ये अपराध (Crime) है। काला धन तो छुपा है, लेकिन लोग इसे अंदर ही अंदर कई तरीकों से सफेद में भी convert (Black money into white money) कर देते हैं... नोटबंदी (Noteban) के दौरान कई तरीके तो आपने खुद ही देखें होंगे। वित्त मंत्री रहे पी चिंदबरम (P. Chidambaram) ने उस दौरान कई सवाल भी खड़े किए थे। लेकिन यह तरीके क्या हैं? और काले धन वाले लोग कोरोनाकाल (Lockdown due to Coronavirus) के दौरान क्या कर रहे हैं? जानिए ‘पत्रिका’ के खास कार्यक्रम ‘ज़माना पैसे का विद अभिषेक गुप्ता’ (Zamana Paise Ka with Abhishek Gupta - Episode 3) के तीसरे एपिसोड में।