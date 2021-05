यूपी में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, राज्य में करीब 150 मरीज चपेट में, लखनऊ में सर्वाधिक

Black Fungus declared epidemic in UP. लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित कर दिया गया है.

लखनऊ. Black Fungus declared epidemic in UP. उत्तर प्रदेश में कोरोना (Coronavirus in UP) महामारी पर धीरे-धीरे नियंत्रण हो ही रहा था कि ब्लैक फंगस (Black Fungus) ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी। लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित कर दिया गया है। शुक्रवार को सरकार ने इसे महामारी घोषित किया। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत महामारी घोषित करने का आग्रह किया था। यह कोरोना मरीजों की मौत का कारण बन रहा है।

यूपी बना आठवां राज्य-

ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश आठवां राज्य बन गया है। इससे पहले गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, असम, ओडिशा, पंजाब और चंडीगढ़ में इसे महामारी घोषित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके मद्देनजर निर्देश दिये हैं कि गाइडलाइंस और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के परामर्श के अनुरूप, प्रदेश सरकार सभी मरीजों के समुचित चिकित्सकीय उपचार की व्यवस्था की जाए।

यूपी में करीब 150 मरीज, लखनऊ में सर्वाधिक-



उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 150 लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं। इसमें सर्वाधिक 55 मरीज राजधानी लखनऊ में हैं। इनमें सात मरीजों की अब तक मौत हो चुकी हैं। बीते एक दिन में चार लोगों ने इससे दम तोड़ा है। लखनऊ के केजीएमयू में ब्लैक फंगस के सर्वाधिक 34 मरीज भर्ती हैं। लखनऊ के बाद मेरठ में 52 लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। तो वहीं वाराणसी में 30 से ज्यादा केस सामने आ आए हैं।