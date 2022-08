15 अगस्त पर धमाकों की साजिश: CM Yogi को बम से उड़ाने की धमकी, वर्चुअल ID एक्सपर्ट जैश का आतंकी गिरफ्तार

Azadi Ka Amrit Mahotsav मनाया जा रहा है. अक्सर ही आतंकी खलल डालने का प्रयास करते हैं, जिससे देश में जिहाद को बढ़ावा मिल सके. लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और रफ़्तार की वजह से एक बड़ी घटना को टाल दिया गया. जिसमें सहारनपुर से एक संदिग्ध जैश आतंकी नदीम को गिरफ्तार किया गया है. वहीँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला भी राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार हुआ है.

दो अगस्त की शाम को डायल 112 के सोशल मीडिया व्हाट्सएप नंबर पर शाहिद खान नाम के एक युवक की तरफ से एक मैसेज आया था. जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तीन दिन के अंदर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने कई टीमें गठित की और उस नंबर की जांच-पड़ताल में जुट गई. इस दौरान पता चला कि यह मैसेज करने वाला राजस्थान में छुपा बैठा है. पुलिस की टीम ने राजस्थान में दबिश डालकर सरफराज नाम के युवक को गिरफ्तार किया है.

