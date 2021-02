एक मार्च से इन बैंकों से पुराने नियम से नहीं कर पाएंगे लेनदेन, खाताधारक जल्दी करें ये काम

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. बैंक उपभोक्तओं के लिये बेहद जरूरी खबर है। अगर आप उन बैंकों के उपभोक्ता हैं जिनका हाल ही में विलय किया गया है तो अगले महीने से हो रहे महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में जानकारी बेहद जरूरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने ट्वीट कर अपने खाताधारकों को एक मार्च से होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी दे दी है। बैंक अपने आईएफएससी कोड (IFSC Code) व एमआईसीआर (MICR Code) में बदलाव करने जा रहा है, एक मार्च के बाद पुराने कोड पर पैसों का लेन देन नहीं किया जा सकेगा।



सरकार विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर चुकी है। इसके बाद अब विजया और देना बैंक के ग्राहक भी बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हो चुके हैं। उत्तरप्रदेश में बैंक ऑफ बड़ौदा की करीब 1420 शाखाएं हैं। विजया बैंक की 158 शाखाएं और देना बैंक की 82 शाखाएं बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो चुकी हैं। इस मर्जर के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में जहां शाखाओं की संख्या बढ़ी है वहीं लाखों नए खाताधारक भी जुड़े हैं।



अब बैंक एक मार्च से अपने आईएफएससी कोड में बदलाव करने जा रहा है। इसके लिये बैंक की ओर से ट्वीट कर जानकारी दे दी गई है। ट्वीट के जरिये बताया गया है कि ई- विजया (E Vijaya Bank) और ई-देना बैंक (E Dena Bank) के आईएफएससी कोड बदलने जा रहे हैं। बैंक की शाखाओं से नए कोड प्राप्त किये जा सकते हैं।



ऐसे जानें अपना नया IFSC और MICR कोड



वेबसाइट

बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/ पर भी हर शाखाओं के नए आईएफसी कोड और नए एमआईसीर कोड की पूरी जानकारी अपलाेड की गई है। वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ओपन की जा सकती है। सबसे उपर Amlagation या हिंदी में सम्मिलन पर क्लिक करते ही पेज खुल जाएगा। इसमें राज्य, शहर और ब्रांच का नाम डालते ही नया आईएफएससी और एमआईसीआर कोड आ जाएगा।



टोल फ्री नंबर

उपभोक्ता बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से जारी टोल फ्री नंबर 1800 258 1700 पर काॅल करके भी नए कोड के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।



मैसेज से

वेबसाइट और टोल फ्री नंबर के अलावा मैसेज करके भी अपने ब्रांच का नया कोड पता किया जा सकता है। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से "MIGR Last 4 digits of the old account number" टाइप करके 8422009988 पर सेंड करना होगा।