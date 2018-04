लखनऊ. उन्नाव गैंगरेप मामले से सिर्फ प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बड़े कलाकार भी आक्रोशित हैं। बीतें दिनों बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्रियां- रवीना टंजन व ऋचा चड्ढा ने मामले में आरोपी विधायक को जमकर लताड़ा था। तो वहीं अब अभिनेता रितेश देशमुख ने भी मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। 'हाउसफुल' फिल्म सिरीज के अभिनेता ने उन्नाव गैंगरेप मामले के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप मामले में भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हमारे पास एक विकल्प है, या तो हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं या मूक दर्शक बन सकते हैं।

अभिनेता रितेश देशमुख ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है- 'एक 8 साल की बच्ची को ड्रग दिया गया, उसका रेप कर मर्डर किया गया, तो वहीं दूसरी ओर एक लड़की अपनी जान, अपने और पिता के इंसाफ के लिए लड़ रही है। हमारे पास एक विकल्प है, या तो हम अपनी आवाज बुलंद करें या मूक दर्शक बने रहें। सही के लिए खड़े हों, भले ही आप अकेले ही क्यों न खड़े हों। #कठुआ #उन्नाव।'

A 8 year old is drugged, raped & murdered and another one is fighting for justice for herself and the death of her father in custody.

We have a choice either raise your voice or be a silent spectator.

‘Stand up for what is right even if you are standing alone.’#Kathua #Unnao