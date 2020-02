लखनऊ कोर्ट में बम से हमला, कई वकील घायल, मौके पर मिले तीन जिंदा बम

लखनऊ. राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। जिला कोर्ट में लखनऊ बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और उसके साथी पर देसी बम से हमला किया गया। हादसे में वकील संजीव लोधी और कई अन्य वकीलों के घायल होने की सूचना है। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गये। पुलिस ने मौके से तीन जिंदा सुतली बम बरामद किये हैं। जिला न्यायालय में हमले के मामले पर पुलिस का कहना है कि मामला दो गुटों में टकराव का है, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पर देसी बम से हमला किया, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीजेएम कोर्ट में हुए देसी बम के हमले में वकील संजीव लोधी समेत कई घायल हुए हैं। संजीव लोधी लखनऊ बार एसोसिएशन के संयुक्त मंत्री हैं।

लखनऊ जिला सत्र न्यायालय के गेट नंबर तीन पर गुरुवार दोपहर कुछ बदमाशों ने देसी बम से लखनऊ बार एसोसिएशन के संयुक्त मंत्री संजीव लोधी पर हमला कर दिया। हमला सीजेएम कोर्ट में हुआ। पुलिस के मुताबिक एक बम फटा जिससे मौके पर मौजूद संजीव लोधी समेत कई अन्य वकील घायल हो गए। वहीं बदमाश घटना अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से वकील आक्रोशित हैं। मौके पर डीसीपी वेस्ट, एडीसीपी वेस्ट और एसएचओ मौके पर हैं। सीसीटीवी से संदिग्धों की पहचान की जा रही है।

सोशल मीडिया पर बम से हमला करने वाले बदमाशों का नाम जीतू यादव और राजन यादव व जीशान अहमद बताया जा रहा है। हालांकि, पुलिस ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है।

#UPDATE Lucknow: Crude bomb was hurled towards chamber of lawyer Sanjeev Lodhi who has blamed another lawyer Jitu Yadav for the incident. Police at the spot https://t.co/X8eJ7SJJbn