सानिध्य और अरूधंती बने चैंपियन

लखनऊ। यूपी के सानिध्य धर द्विवेदी और अरूधंती सिंह डागुर ने आइटा अंडर-10 टैलेंट सीरीज टेनिस टूर्नामेंट में बालक व बालिका वर्ग के खिताब जीत लिए।

एलपीजी स्पोर्ट्स अकादमी खुन खुन जी गर्ल्स डिग्री कॉलेजके टेनिस कोर्ट पर संपन्न इस टूर्नामेंट में बालक वर्ग के फाइनल में सानिध्य धर द्विवेदी ने यूपी के फैज अली किदवई को 6-3, 6-2 से हराकर खिताबी जीत दर्ज की। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबलों में सानिध्य ने यूपी के आरव भास्कर को और फैज अली किदवई ने यूपी के क्षितिज राज सिन्हा को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।

बालिका वर्ग के फाइनल में यूपी की अरूधंती सिंह डागुर ने यूपी की ही आइरा को 6-3, 3-6, 10-7 से हराकर खिताब जीता। इससे पहले सेमीफाइनल में आइरा ने यूपी की इंशिया को और अरूंधती सिंह ने यूपी की ही आश्रिता माहेश्वरी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।



Boys under-10 final Results:-

Sanidhya Dhar dwivedi bt Faiz ali kidwai 6-3,6-2

Semi final: 1.Sanidhya Dhar Dwivedi (UP) bt Aarav Bhaskar (UP)

2. Faiz Ali Kidwai (UP) bt Khitiz Raj Sinha (UP)

Girls under-10 final result

Arundhati Singh dagur (UP) bt Aairah (UP) 6-3, 3-6, 10-7

Semifinal: 1. Aairah(UP) bt Insiya (UP)

2. Arundhati Singh Dagur(UP) bt Aashritha Maheshwari (UP)