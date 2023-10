इजराइल- हमास युद्ध पर बसपा सुप्रीमों मायावती ने पहली बार दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

लखनऊPublished: Oct 19, 2023 01:59:37 pm Submitted by: Anand Shukla

इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इसी पर बसपा सुप्रीमों मायावती ने कहा कि गाजा युद्ध पर भारत को अपने इस स्टैण्ड पर ऐसी मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है।

इजरायल और हमास के युद्ध पर मायावती ने कहा कि भारत को अपने स्टैण्ड पर मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है।

इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गुरुवार को ‘X’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत को इस मामले में अपने स्टैंड पर कायम रहना चाहिए। उन्होंने लिखा, "यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम नरेन्द्र मोदी ने जब यह कहा कि 'This is not an era of war' अर्थात आज का युग युद्ध का नहीं है, तो इसकी प्रशंसा पश्चिमी नेताओं ने खूब की और अब गाजा युद्ध को लेकर भी भारत को अपने इस स्टैंड पर ऐसी मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है, जो सबको अनुभव हो।"